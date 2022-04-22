شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمانى مصطفى مدربة السباحة: بحب فريد الأطرش وهوايتى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى أمانى مصطفى مدربة السباحة التوقيعية .

السفر

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالبشاميل

محمود عبد العزيز

فريد الأطرش

دكتورة سيكولوجى

التجاهل

شادية

الكاجوال والفورمال كل حاجة ليها وقتها

الاثنين ، سواء رياضى أو مهنة ثانية لان كل واحد له مميزاته

لو هسيب التدريب هشتغل سيكولوجي كوتش