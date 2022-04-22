شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمانى مصطفى مدربة السباحة: بحب فريد الأطرش وهوايتى السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى أمانى مصطفى مدربة السباحة التوقيعية .
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة بالبشاميل
من نجمك المفضل؟
محمود عبد العزيز
من مطربك المفضل؟
فريد الأطرش
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
دكتورة سيكولوجى
لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟
التجاهل
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
شادية
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال والفورمال كل حاجة ليها وقتها
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
الاثنين ، سواء رياضى أو مهنة ثانية لان كل واحد له مميزاته
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
لو هسيب التدريب هشتغل سيكولوجي كوتش