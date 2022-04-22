الامارات | كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور ليفربول (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق مانشستر يونايتد على توجيه رسالة مؤثرة إلى جمهور ليفربول وكل من تواجد في ملعب "أنفليد" يوم لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 من المسابقة والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية قاسية أحرز منها محمد صلاح النجم المصري ثنائية.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب وفاة ابنه بعد ولادته مباشرة، وذلك قبل يوماً واحداً من المباراة عندما أعلن الخبر، ليغيب بسبب ذلك عن المباراة الهامة بين الفريقين والتي شهدت دقيقة مؤثرة عندما قرر جمهور ليفربول بالوقوف مع النجم البرتغالي في محنته، عن طريق التصفيق في الدقيقة 7 من المباراة وتفاعل كل من في الملعب بما ذلك مدرب ليفربول، الألماني كلوب، الذي ظل يصفق أيضاً مع الجمهور الحاضر.

وحرص كريستيانو رونالدو على توجيه الشكر لكل من وقف بجواره في هذه المحنة من خلال نشر فيديو الجمهور أثناء التصفيق له بالدقيقة 7 وعلق عليه قائلاً: "عالم واحد ... رياضة واحدة ... عائلة عالمية واحدة ... شكرًا، أنفيلد. لن أنسى أنا وعائلتي أبداً لحظة الاحترام والرحمة هذه".

وشهدت المباراة خسارة قاسية لمانشستر يونايتد، وكانت كفيلة في بنهاية مشوار المدرب مع الفريق حيث تم الإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد لليونايتد، في حين حافظ ليفربول على حظوظه بالمنافسة القوية على لقب الدوري مع مانشستر سيتي حتى النهاية.

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