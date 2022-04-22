الامارات | محمد صلاح يتفاعل مع "حزلقوم" في المسلسل الرمضاني "الكبير أوي" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفاعل مع "حزلقوم" في المسلسل الرمضاني "الكبير أوي" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح عن مسلسله المفضل في شهر رمضان بنشر جزء أثناء متابعته وهو مسلسل "الكبير أوي" والذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد مكي، ونال المسلسل المصري شهرة كبيرة في رمضان خاصة بعد أن عاد بالجزء السادس منه بعد غياب 5 سنوات ونجح في تحقيق نفس النجاح.

محمد صلاح نشر عبر خاصية "استوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستغرام جزء من المسلسل معلقا عليه بـ "إيموشن" ضاحك أثناء مشاهدة "حزلقوم" الشقيق الأصغر لبطل المسلسل "الكبير"، مظهراً تفاعله مع المسلسل وأحداثه، وجاء ذلك بعد أن نجح محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول إلى الفوز على مانشستر يونايتد، وأحرز هدفين وصنع آخر، بعد غياب دام 40 يوماً عن إحراز الأهداف وهز الشباك مع فريقه أو المنتخب المصري.

ويحرص محمد صلاح دائماً خلال شهر رمضان من كل عام على التفاعل مع الشهر الكريم وهو في منزله بلندن حيث يقوم بشراء فوانيس رمضان وتهيئة منزله بما يتناسب مع الأجواء الرمضانية المصرية مع أسرته.

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