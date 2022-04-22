شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز ملفا جديدا لتصعيد أزمة مباراة السنغال للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس ادارة اتحاد الكرة، التجهيز لملف جديد عن الأحداث التى صاحبت مباراة الإياب بين مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، استعدادا لتصعيد الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية .

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إن قرار مجلس الإدارة سيكون التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم توافق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مع شكوى مصر ضد السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة من تجاوزات الجماهير في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

أضاف العطار أن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات رسمية من أي جهة بخصوص ملف مباراة مصر والسنغال، موضحا أن كل ما يثار مجرد تكهنات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بـ"فيفا" لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجبلاية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذا اللحظة لم يبلغهم أحد بشىء.

وتحدث وليد العطار عن المدرب المتوقع أن يقود المنتخب الأولمبى خلال الفترة المقبلة قائلا: "نفاضل بين أكثر من اسم مصري وأجنبى، ولم نستقر على شخص معين، وسيتم اتخاذ القرار بشكل رسمي بعد عيد الفطر المبارك".