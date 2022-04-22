شكرا لقرائتكم خبر عن خليل البلوشى معلقا على مباراة الأهلي والرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية أمام منافسه الرجاء المغربي اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي المسابقة القارية.

سيناريوهات تأهل الاهلى لنصف نهائى دوري الابطال

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط تسجيل أكثر من هدف واحد، بينما يتحتم على الرجاء الفوز بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين حال استقبال شباكه أهدافًا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة بى ان سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على نقل حقوق دوري أبطال أفريقيا، ويتولى العماني خليل البلوشي مهمة التعليق على المباراة.

24 لقبا قاريا فى جعبة النادى الأهلى

وتوج الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.