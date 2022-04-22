شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريقا كرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة، لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس الطائرة

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة، بنظام البلاى أوف على يومين ، حيث تقام المباراة الثانية يوم السبت، ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة ، تكون يوم الأحد بنفس الصالة ونفس التوقيت .