شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ممنوعات لنجوم الأهلي فى موقعة الرجاء المغربى بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الرجاء المغربى المقررة لها الثانية عشرة منتصف الليلة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب دور الثمانية لدوري الابطال الافريقى ، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التخاذل والارتكان لنتيجة مباراة الذهاب التى شهدت تفوق للمارد الاحمر بهدفين مقابل هدف مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر موسيمانى نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع الاندفاع الهجومى المنتظر من بطل المغرب، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد موسيمانى على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

كما طالب موسيمانى نجوم الاهلى بإستغلال خبراتهم فى التعامل مع الحماس الجماهيرى المتوقع من الجمهور المغربى لضمان خروج المباراة لبر الامان.

وعقد بيتسو موسيماني عدة محاضرات فنية مع لاعبيه من أجل شرح خطة اللعب وتحفيزهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة العودة ضد بطل المغرب، كما طالبهم بضرورة تسجيل أهداف في شباك الرجاء على أرضه ووسط جماهيره لتسهيل مهمة الصعود لنصف النهائي، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة شباك الفريق الأحمر في موقعة الليلة الحاسمة.

وعكف موسيماني ومعاونيه على شرح خطة مباراة الليلة مع اللاعبين من خلال إطلاعهم على مقاطع فيديو لطريقة لعب الفريق المغربي وأسلوبه في الهجوم وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة وتحضيرها من أجل غلق مفاتيح اللعب على الرجاء وعدم تمكينه من زيارة شباك محمد الشناوي.