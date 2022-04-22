شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. السباحة 5 أنواع تبدأ المسافات من 22.8 متر حتى 1463 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي مسابقات السباحة على أربعة أشكال مختلفة للسباق فيها، تختلف فيها جميعًا المسافة المشروطة للسباق، إذ أن المسافة تبدأ من 22.8 متر، حتى 1463 متر، وكل شكل للسباحة أو نمط؛ يتألف من مجموعة من القوانين التي تنظمه وتنظم اللاعبين فيه، وذلك من حيث كيفية الغوص في الماء، حتى نهاية الخط الخاص بهم، أما عن هذه القوانين .

قوانين مسابقات السباحة

هنالك قوانين تضبط وتنظم رياضة السباحة، يتم وضعها من هيئات ومؤسسات رسمية تمتلك القوة لتوجيه اللاعبين في هذه الرياضة، أما عن هذه القوانين فهي:

البداية

البداية للسباحة الفردية في كل الأنواع؛ يجب أن تكون بالغوص.

الصافرة الطويلة تعني على اللاعبين الاصطفاف في موقع البداية والبقاء هناك، وعند إطلاق أمر البداية (take your marks)؛ عليهم أخذ وضعية البدء وذلك يكون بوضع قدم على الأقل في مقدمة موقع البدء.

موقع الأيدي غير مهم في وضعية البدء.

عند ثبات جميع اللاعبين بوضعية البدء، على الحكم إعطاء إشارة البدء.

بداية سباحة المدلى وسباحة الظهر التناوبية؛ يجب أن تكون من الماء، وذلك عند إطلاق الصافرة الطويلة، يدخل المتسابقون إلى الماء، وعند الصافرة الثانية؛ يجب أخذ وضعية البدء، من ثم عند إطلاق إشارة الاستحواذ أو الثبات؛ على اللاعبين الثبات في أماكنهم لإشارة البدء.

سبحة الظهر التناوبية، أول لاعب فيها فقط يبدأ من الماء، باقي المتسابقين بالغطس مباشرة على ظهورهم.

السباحة الحرة

البداية تكون بالغطس.

يمكن تطبيق أي شكل سباحة داخل المسبح، باستثناء النوع الميدلي والذي يقوم فيه اللاعب بتطبيق جميع الحركات، وبذلك فإن السبحة الحرة تعني أي شكل سباحة باستثناء باقي الأنواع.

على اللاعب لمس حائط المسبح عند كل نهاية طول له.

إظهار جزء من اللاعب على سطح الماء شرط في هذا النوع من السباحة، ولكن ذلك مشروط بأن يكون خلال الالتفاف تحت الماء بالكامل، وخلال مسافة لا تتجاوز 15 متراً من كل دوران.

على اللاعب البقاء في نفس خطه طوال السباق.

سباحة الظهر

قبيل إشارة البدء؛ على اللاعبين الاصطفاف في الماء مع إمساك حافة المسبح بيد واحدة على الأقل، مع تلامس أطراف أصابع الأقدام مع حائط المسبح.

عند إشارة البدء، وعند الدوران، على اللاعب دفع نفسه والبقاء على ظهره، باستثناء عند تنفيذه لحركة دوران، إذ أن الوضعية الأساسية لهذا النوع هي السباحة على الظهر ولكنها تتضمن حركة الالتفاف للجسم، لا تحتوي على التفاف بمقدار 90 درجة بشكل أفقي.

كما هو الحال في السباحة الحرة؛ يجب على اللاعب إظهار جزء منه خلال السباق، ومسموح له بأن يغوص بشكل كامل عند الدوران في النهاية أو في مسافة لا تتجاوز 15 متراً بعد كل بداية ودورة.

عند تنفيذ عملية دوران في الماء، يجب لمس حائط المسبح بأي جزء من جسم اللاعب، وذلك ضمن الخط الخاص به، وخلال الدوران؛ على اللاعب أن يعامد كتفاه مع صدره، مع استمرار الدفع بذراعه.

عند النهاية، يجب على اللاعب لمس حائط المسبح وهو على ظهره.

سباحة الصدر

إبقاء الجسم على الصدر طوال السباق، إذ أنه غير مسموح الدوران على الظهر أبدًا.

حركات الأذرع يجب أن تكون متزامنة، مع مستوى أفقي متساوي، مع عدم تغيير الحركة.

خلال السباحة، يجب إظهار رأس اللاعب أعلى الماء، وذلك بعد البداية، وبعد كل دورة، بحيث يمد اللاعب ذراعه أبعد ما يكون عن أرجله، وقبل أن تعود إلى الخلف مجددًا.

خلال الغطس الكامل من الممكن أن يقوم بحركة الدولفين، متبوعة بضربة الصدر، ويجب أن يقلب قدميه للخارج في ذلك.

حركات الأرجل يجب أن تكون متزامنة بدون أية تغيير فيها.

ممنوع القيام بحركة المقص، الرفرفة، أو الركلة السفلى.

الظهور على سطح الماء بالقدم مسموح، إلا في حالة تبعتها حركة ركلة الدولفين للأسفل.

يجب لمس حائط المسبح بكلتا اليدين عند كل دورة، وعند النهاية، وذلك تحت الماء أو فوقه.

سباحة الفراشة

السباحة تكون على الصدر.

الركل أسفل الماء مسموح بشكل جانبي.

غير مسموح الدوران على الظهر أبدًا، باستثناء عند انتهاء دورة سباحة ولمس الحائط؛ يمكن الدوران على الظهر مع الحرص البقاء على الصدر عند الابتعاد عن الحائط.

يجب السباحة بكلتا الذراعين، مع إظهارهما خارج سطح الماء.

حركات الأرجل يجب أن تكون متزامنة؛ وذلك إن كانت للأعلى أم للأسفل، ولكن الأقدام ليس بالضرورة أن تكون على نفس المستوى.

خلال الدورات وعند النهاية يجب لمس حائط المسبح، سواء تحت الماء أو أسفله.

حركة الركل بالصدر ممنوعة.

عند البداية وعند الدوران، مسموح للاعب الركل بالقدم مرة أو أكثر، والدفع بذراعه، وذلك أسفل الماء، ليساعده على الصعود إلى سطح الماء.

يسمح للاعب الغوص بالكامل بعد مسافة 15 متراً من البداية وبعد كل دورة، وحتى هذه المسافة؛ عليه إظهار رأسه أعلى سطح الماء.

على اللاعب البقاء أعلى الماء حتى الدورة التالية، أو حتى النهاية.

سباحة المدلي

في سباحة المدلي الفردية؛ يجب أن يقوم اللاعب بأداء أربع حركات مهمة بالترتيب التالي؛ سباحة الفراشة، السباحة على الظهر، السباحة على الصدر، والسباحة الحرة، وعلى كل حركة أن تغطي ربع المسافة المقطوعة.

النهاية

في سباحة الفراشة، وسباحة الصدر؛ يجب لمس حائط المسبح بكلتا اليدين، بنفس الوقت، وعلى نفس المستوى.

في سباحة الظهر، يجب أن تكون النهاية على الظهر مع لمس الحائط بيد واحدة.

في السباحة الحرة، تكون النهاية بحسب الوضعية التي انتهى عندها اللاعب، وفي الغالب تكون بيد أمام اللاعب.