شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الرجاء المغربى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفا ثقيلا على الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وتفوق المارد الاحمرفي مباراة الذهاب بفوزه بهدفين لهدف، مساء السبت الماضي، في القاهرة، لكن النتيجة تبدو مقلقة لجماهيره.

ويحتاج بطل مصر إلى هز شباك الرجاء في ملعبه ووسط جماهيره في مدرجات "محمد الخامس" أو على الأقل الحفاظ على نظافة شباكه إذا أراد التأهل لقبل النهائي، وهو ما أكده المدرب بيتسو موسيماني.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية .

ويتفوق الأهلي على منافسه الرجاء فى صراع القيمة التسويقية حيث بلغت قيمة لاعبى المارد الأحمر 31.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للرجاء المغربى 14.08 مليون يورو



