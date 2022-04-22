شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب باهر المحمدى ودونجا عن مباراة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي قلب دفاع الفريق يخضع حاليا لجلسات علاج طبيعي للتعافي من آلام في العضلة الضامة.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى : ” اللاعب سيغيب عن مباراة إنبي المقبلة والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الممتاز على أن يتم تجهيزه لمواجهة طلائع الجيش “.

وقال : ” محمود عبد العاطي إرتكاز الفريق سيخضع لاختبار طبي عقب المواجهة القادمة للوقوف على مدي جاهزيته من اللحاق بمباراة طلائع الجيش في ختام منافسات الدور الأول للمسابقة المحلية “.

ويعاني ” دونجا ” من مزق في العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري فى الأسبوع الـ 13 بمسابقة الدوري، والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

والجدير بالذكر ان الفريق افتقد لخدمات الثنائي فى اللقاء الأخير ضد إيسترن كومباني بسبب تراكم الإنذارات.