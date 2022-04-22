شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل روان العربي ونادين شاهين وفريدة محمد لربع نهائي كارول ويمولر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، روان العربي، ونادين شاهين وفريدة محمد، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 25 أبريل الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفاز روان العربي في مباراة دور الـ 16 على منافستها الهندية أكانكشا بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-3.

فيما فازت نادين شاهين على منافستها فيروز أبو الخير بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-7 .

وأخيراً تغلبت فريدة محمد على الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 13-11, 11-7.