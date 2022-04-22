شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكسر الأهلي سلسلة اللاهزيمة للرجاء المغربي على أرضه؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي تحدياً صعباً عندما تتجدد المواجهة مع نظيره الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

وخاض فريق الرجاء المغربي 9 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي حيث فاز في 7 مباريات وخسر في مباراتين دون أن يتعادل فى أى مباراة واحرز لاعبوه 12هدفا ودخل مرماه 4 أهداف، ولم يتذوق الرجاء طعم الهزيمة على أرضه مطلقاً خلال النسخة الحالية.



الرجاء

ـ الدور التمهيدي

مباراة الذهاب: الرجاء 2-0 أويلرز الليبيري

مباراة الإياب: الرجاء 2-0 أويلرز الليبيري

ـ دور المجموعات

الرجاء 1-0 أمازولو الجنوب أفريقي في "المغرب"

الرجاء 1-0 وفاق سطيف الجزائري "بالجزائر"

الرجاء 1ـ2 حوريا الغيني " في غينيا"

الرجاء 1-0 حوريا الغينى "بالمغرب"

الرجاء 2-0 أمازولو الجنوب أفريقي "في جنوب أفريقيا"

الرجاء 1-0 وفاق سطيف الجزائري "في المغرب"

ـ الدور ربع النهائي

الرجاء 1ـ2 الأهلي "في مصر"