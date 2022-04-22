شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تفاصيل أزمة حسام غالي ورمضان صبحى بسبب الأنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من الكواليس والأحداث المُثيرة في النادي الأهلي ، المشادة القوية التي نشبت بين بين حسام غالى قائد الأهلي الأسبق وعضو مجلس إدارة النادي حالياً ورمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق .

وبدأت المشادة في إحدى تدريبات الأهلي حينما إنتقد حسام غالي طريقة رمضان صبحى فى المران والأنانية الشديدة التى ظهر بها، فما كان من غالى إلا أن انتقد اللاعب الشاب وقتها وطالبه بعدم اللعب بهذه الطريقة حتى لا يتسبب فى ضياع مجهود فريق كامل.

وارتفع صوت حسام غالى فى المران بشكل تدخل معه لاعبو الفريق، وعلى ماهر مدرب الأهلى وقتها، فى محاولة لتهدئة الموقف، لكن رمضان صبحى عبّر عن غضبه من طريقة تعامل غالى معه وقتها، واشتكى رمضان قائلاً إنها ليست المرة الأولى التى يتحدث معه غالى بهذه الطريقة خلال التدريبات، وردد رمضان جملة، "أنا مش جاى من الشارع.. عشان يتكلم معايا بالشكل ده".

وبعد فترة بسيطة انتهت الأزمة وتفهّم رمضان أن غالى كان يرغب فى تقويمه، كما تفهّم غالى أن طريقته فى التوجيه كانت صعبة إلى حد ما وانتهى الموقف بين الثنائى.