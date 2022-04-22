"من أفضل حراس المرمى في العالم".. تشافي يشيد بحارس برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثنى تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على حارس مرمى الفريق مارك أندري تير شتيجن، ووصفه بأنه من أفضل حراس المرمى في العالم.

وقال تشافي في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه ريال سوسييداد بهدف نظيف مساء أمس الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، إن تير شتيجن منح الفريق شعورا بالأمان بشكل كبير.

وأضاف تشافي :"هو حارس مرمى يمنحني الإلهام. أراه واحدا من الأفضل في العالم."

وتألق تير شتيجن في التصدي لكرتين خطيرتين خلال الشوط الثاني من المباراة ليضمن فوز برشلونة بالهدف الذي سجله بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 11 .

وقال تشافي :"بالطبع، يمكن أن يمر بفترات ضعف، لكنه في هذه المباراة، وكذلك العديد من المباريات السابقة، حسم النقاط بالنسبة لنا."

وأضاف تشافي :"مارك مهم للغاية بالنسبة لي. أعرفه جيدا منذ أن كنا نلعب معا، لديه شخصية كبيرة، وهو عنصر قيادي."