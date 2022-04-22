محاضرة أخيرة للأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة بالمغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب على ملعب موكب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تُعقد المحاضرة في السادسة مساء اليوم بتوقيت المغرب، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الجمعة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وسيتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وتقرر أن تتوجه حافلة النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب إلى ملعب مركب محمد الخامس قبل ساعتين من خوض المباراة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة عقب نهاية المباراة من ملعب مركب محمد الخامس إلى مطار كازابلانكا مباشرة في رحلة العودة إلى القاهرة.

وكان الأهلي قد اختتم استعداده لمواجهة الرجاء أمس الخميس بالمران على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمشاركة جميع اللاعبين في إطار التجهيز للقاء.

يُذكر أن الأهلي فاز ذهابا على الرجاء في مصر بهدفين مقابل هدف، ويكفي حامل اللقب العودة بالتعادل من أجل العبور إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.