روابط جماهير الرجاء تعلن العودة أمام الأهلي .. وتحذر من 3 أشياء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت مجموعة "الكورفا سود" التي تدعم نادي الرجاء المغربي عن عودتها اليوم إلى مدرجات مركب محمد الخامس لدعم فريقها أمام الأهلي .

ويستضيف الرجاء في الثانية عشر من منتصف الليل الأهلي في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت "الكورفا سود" إنها كانت قررت مقاطعة مباريات الرجاء اعتراضاً على التنظيم السيء للشركة المنظمة لمباريات فريقها.

وأكدت المجموعة أنها عادت اضطراريا في ظل أهمية المواجهة ضد الأهلي في ظل الرغبة في التتويج بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحذرت المجموعة في بيانها من "إشعال الشماريخ" و "قذف الزجاجات" والتواجد في المكان غير المخصص وطالبت الجميع بالحضور بالقميص الأخضر الخاص بالفريق.

وتضم مجموعة "الكورفا سود" رابطتي "الجرين بويز" و"الإيجلز" الأكبر والأكثر عدداً في دعم النادي الأخضر.