تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر رشيد الطاوسي، المدير الفني للرجاء المغربي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في منتصف الليل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ووفقا لما كشفه موقع "360 سبورت" المغربي، فإن عمر العرجون أجرى فحوصات طبية دقيقة أمس الخميس، وتأكد على إثرها استحالة مشاركته في المواجهة ضد الأهلي.

كما يغيب مروان الهدهودي مدافع الرجاء بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وزكرياء الوردي الذي خضع لعملية جراحية خلال الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، سيستعيد رشيد الطاوسي خدمات محمد الناهيري الذي استوفى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب جمعه ثلاث بطاقات صفراء خلال دور المجموعات.

وتأكدت جاهزية عبد الإله مذكور للمشاركة مع فريقه بشكل طبيعي، في ظل تمكنه من خوض تدريباته بشكل طبيعي هذا الأسبوع، بعدما عانى من بعض الآلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة "هسبورت" المغربية أن حميد أحداد لاعب الزمالك السابق سيستمر في قيادة هجوم الرجاء أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، إلياس الحداد، محمد الناهيري.

الوسط: بدر بولهرود، محمد زريدة، محمد المكعازي، فابريس نغوما، محسن متولي.

وفي الهجوم: حميد أحداد.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابا على الرجاء في مصر بهدفين مقابل هدف، ويكفي حامل اللقب العودة بالتعادل من أجل العبور إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.