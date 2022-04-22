تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرجاء المغربي الليلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في منتصف الليل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابا على الرجاء في مصر بهدفين مقابل هدف، ويكفي حامل اللقب العودة بالتعادل من أجل العبور إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.