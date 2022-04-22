نجم الرجاء السابق لـ "الخليج 365": علاقتنا مع الأهلي لن تتأثر بمحاولات إثارة الفتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علي يحيى:

علق مروان زمامة لاعب فريق الرجاء البيضاوي السابق عن المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والرجاء المغربي في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

قال مروان زمامة في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة الأهلي والرجاء مواجهة كبيرة ، تعتبر نهائي قبل الأوان نظراً لقيمة الفريقان واللاعبين الموجودين في الفريقان".

وتابع"أتمني أن المباراة لا تخرج عن الإطار الكروي وتسير بالشكل السليم لقيمة الناديين في أفريقيا والعالم العربي".

وواصل "الأهلي كان قادراً على إنهاء المباراة في مصر لكن عدم التركيز وقلة الفاعلية علي المرمي بالإضافة إلي خبرات الزينيتي الذي أنقذ الفريق منعته من ذلك".

وأردف "نتيجة هدفين لهدف في القاهرة لم تعطي الأفضلية للأهلي بل جعلت المباراة الإياب متساوية 50/50 لكل فريق".

واستكمل "دائما ما يجمع الأهلي والرجاء علاقة قوية و طيبة مبينة على الاحترام والأخوة، والدليل على ذلك مباراة 2005 عندما كان الرجاء في حاجة لفوز الأهلي علي إنيمبا النيجيري لكي نصعد معا إلى الأدوار الإقصائية والأهلي منحنا تلك الخدمة التي لن ننساها ".

واستطرد "أود أن أقول لمن يريد إثارة الفتنة أننا أشقاء وتربطنا علاقات قوية مع بعضنا ولا أي شيء يؤثرعلى علاقتنا بالنادي الأهلى".

وأختتم :"أتمني أن تكون المباراة في مستوي إمكانيات الأهلي والرجاء وفي مستوى الجماهير اللي تنتظر اللقاء بفارغ الصبر وسنشاهد مباراة كبيرة بين عملاقين من عملاقة الكرة العربية والإفريقية".