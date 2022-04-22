صلاح: تجديد عقدي لا يتعلق بالمال.. ورحيلي عن ليفربول سيكون حزينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أن نقطة الخلاف بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي ليست مالية بحتة، مشيرا إلى أن رحيله عن صفوف الريدز سيكون حزينا.

ولا تزال مفاوضات عقد محمد صلاح تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حاسم حتى الآن.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "فور فور تو" عن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول: "الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق، بقي لدي عام واحد، وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، لذلك لا أعرف، لا يمكنني إخباركم بالضبط، بقي لدي عام واحد والجماهير تعرف ما أريد".

وأضاف: "هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، أعطيت النادي كل شيء ورأى الجميع ذلك، لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة، الفوز بالبطولات والأهداف الفردية والألقاب الفردية، إنه مثل العائلة".

وأعرب صلاح عن عدم قلقه من دخوله الأشهر الـ12 الأخيرة في عقده مع ليفربول دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد: "أنا لست قلقا، لا أدع نفسي أقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو أهم شيء، ثم في العام الأخير لي سنرى ما سيحدث".

وعن احتمالية رحيله عن ليفربول هذا الصيف، رد صلاح: "أتوقع استمراري مع ليفربول في الموسم المقبل، لكن إذا كان يريدونني أن أرحل فهذا شيء مختلف (مازحا)".

وتحدث صلاح عن بلوغه الـ30 من عمره في يونيو المقبل قائلا: "لم أفكر في حقيقة هذا الأمر، سألت بعض اللاعبين وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أشعر أنني بخير، أنا أستمتع بالحياة، أستمتع بكرة القدم، لا يهم كم عمرك الآن".

وواصل: "يمكنك رؤية أفضل اللاعبين دائمًا بعد الـ32 والـ33 من العمر، يمكنك رؤية الكثير منهم، ليفاندوفسكي، بنزيما، ميسي، رونالدو، زلاتان إبراهيموفيتش، والكثير من اللاعبين، أيضا إدين دجيكو في إيطاليا وأوليفييه جيرو، كل منهم يؤدون أداءً جيدًا حقًا بعد الثلاثين، لذلك أنا لست قلقًا بشأن ذلك".

وعن مغادرة ليفربول يوما ما وخوض مباراته الأخيرة مع النادي، أوضح صلاح: "ستكون لحظة عاطفية بالطبع، للعب في هذا الجو ورؤية الجماهير ورائي دائما، لدي لافتات في الملعب، اثنتان أو ثلاث، وهم يغنون أغنيتي دائمًا، ستكون لحظة حزينة حقًا"

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: "آمل قبل مغادرة ليفربول أن أكون الهداف الأول في تاريخ النادي، أحتاج إلى تسجيل أكثر من 300 هدفا، من الصعب الوصول إلى هذا الإنجاز ولكن دعونا نرى".

يُذكر أن صلاح يحتل المركز التاسع حاليا في قائمة أهدافي ليفربول عبر التاريخ بعد تسجيل 155 هدفا في جميع المسابقات، في حين أن الرقم القياسي مسجل باسم أيان راش أسطورة الريدز والذي وصل إلى 346 هدفا.