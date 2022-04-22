القنوات "المفتوحة" الناقلة وموعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الأهلي عند الثانية عشر من منتصف الليل نظيره الرجاء، ضمن منافسات دور الإياب للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي 2-1 ليكون أمام 3 فرص للتأهل للدور نصف النهائي.

وتنقل المباراة حصرياً على قمر نايل سات عبر على مجموعة قنوات بي إن سبورتس ولكن قنوات أخرى مفتوحة ستنقل المباراة وهي

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء:

قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي والرجاء على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء :

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:



التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة) عبر قمر Astra 3A لمباراة الأهلي والرجاء:

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التردد: 11569

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500