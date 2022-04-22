شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي مستمر فى تشكيلة الزمالك بالرغم من عدم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المغربى أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك فى تشكيلة فريقه فى لقاءاته المقبلة بالرغم من التأكيد على عدم التجديد والرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقى لتشكيلة الفريق الأساسية فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الـ16 للدورى بعد انتهاء إيقافه والذى غاب عنه فى أخر مباراتين للفريق بعد طرده فى لقاء مصر المقاصة .

ورغم عدم اتفاق بن شرقى وإدارة النادى الأبيض على عدم التجديد إلا أن فيريرا يرفض عدم الإعتماد على اللاعب خاصة وأنه مازال على النادى ومقيدا ضمن صفوفه ويشارك ويقوم بمهام واجباته الفنية ويعد أحد الأعمدة الرئيسية فى منطقة الوسط .

وارتبط اسم اشرف بن شرقى بالرحيل للتعاون السعودى الذى يقوده فنيا الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك والذى أكد لمسئولى ناديه الحالى حاجته للتعاقد مع اللاعب المغربى لتدعيم منطقة وسط الملعب وهو ما جعل البعض يؤكد على رحيل بن شرقى للدورى السعودى فى الموسم المقبل .