شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة حليمو لاعب سموحة بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود حليمو لاعب وسط سموحة عقب العودة من الجونة، إصابته بقطع بالرباط الصليبى وسيتم عرض اللاعب، غدا السبت، على دكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعد الجراحة.

وكان اللاعب قد أصيب فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة ويعد اللاعب من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أحمد سامى المدير الفنى والذى وصفه بالخسارة الكبيره للفريق فى ظل المنافسة على المربع الذهبى.

ويعانى فريق سموحة من نزيف نقاط حيث تعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة هى الثانية على التوالى عقب الخسارة من فيوتشر برباعية ورغم ذلك مازال سموحه يحتل المركز الرابع بجدول الدورى.

ويستعد سموحه لمباراة المقاصة والمقرر لها الاثنين المقبل في تمام التاسعه والنصف مساء، على استاد الاسكندرية، ورفض أحمد سامى الراحه بسبب ضيق الوقت.

ويعود رجب نبيل مدافع الفريق إلى التشكيل الأساسي عقب الغياب عن موقعة الجونة للإيقاف وكذلك يعود أحمد سامى لقيادة فريقه من داخل المستطيل الاخضر عقب طرده وايقافه فى مباراة فيوتشر.