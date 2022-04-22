شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلي لملعب مباراة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا لخوض مباراة الرجاء التي تنطلق في العاشرة مساءً في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال اأفريقيا.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبين في فندق الإقامة؛ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وكان الأهلي قد اختتم استعداده لمواجهة الرجاء أمس الخميس بالمران على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمشاركة جميع اللاعبين في إطار التجهيز للقاء.

وكان بيتسو موسيماني قد أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عقد أمس على احترامه لفريق الرجاء وقال إن المباراة ستكون قوية؛ لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة اليوم من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: «سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة اليوم.. والمنافسة ستكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين».

وأكمل: «أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم».

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي يفتقد لجهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، وكرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في المباراة.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة، وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي في قطر.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.