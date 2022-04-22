تعرف على موعد تحرك الأهلي لملعب مباراة الرجاء المغربى

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلي لملعب مباراة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبين في فندق الإقامة؛ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.
وكان الأهلي قد اختتم استعداده لمواجهة الرجاء أمس الخميس بالمران على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمشاركة جميع اللاعبين في إطار التجهيز للقاء.
وكان بيتسو موسيماني قد أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عقد أمس على احترامه لفريق الرجاء وقال إن المباراة ستكون قوية؛ لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة اليوم من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وأضاف: «سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة اليوم.. والمنافسة ستكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين».
وأكمل: «أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم».
وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي يفتقد لجهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، وكرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في المباراة.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة، وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي في قطر.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.