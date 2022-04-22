محاضرة أخيرة للأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة للأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في السادسة مساء اليوم بتوقيت المغرب، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الجمعة، ويتحدث خلالها موسيماني عن الأمور الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.
وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أقيم عصر أمس الخميس، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.
وحضر الاجتماع من جانب الأهلي كلٌّ من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، والدكتور عمرو محب، مترجم الفريق، وأحمد فوزي وكرم عطا محمد، إداريي الفريق، ومندوبي نادي الرجاء، وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.
وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأزرق، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه زيًا كاملاً من اللون الأخضر .
كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.