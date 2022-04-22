شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة للأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في السادسة مساء اليوم بتوقيت المغرب، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الجمعة، ويتحدث خلالها موسيماني عن الأمور الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أقيم عصر أمس الخميس، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من جانب الأهلي كلٌّ من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، والدكتور عمرو محب، مترجم الفريق، وأحمد فوزي وكرم عطا محمد، إداريي الفريق، ومندوبي نادي الرجاء، وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأزرق، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه زيًا كاملاً من اللون الأخضر .

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.