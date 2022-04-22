شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى القاهرة مباشرة عقب مباراة الرجاء المغربي التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر البعثة عقب نهاية المباراة من ملعب مركب محمد الخامس إلى مطار كازابلانكا مباشرة في رحلة العودة إلى القاهرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات