بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مواجهة الرجاء المغربى الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى القاهرة مباشرة عقب مباراة الرجاء المغربي التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تغادر البعثة عقب نهاية المباراة من ملعب مركب محمد الخامس إلى مطار كازابلانكا مباشرة في رحلة العودة إلى القاهرة.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات