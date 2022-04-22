شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: الكرة النسائية بمرحلة إعادة بناء.. ونواجهة منافسين يعملون منذ 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، أن منتخب مصر تحت 17 سنة يضم مجموعة من اللاعبات صاحبات الموهبة رغم الخسارة أمام نيجيريا.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي ، إن لاعبات منتخب تحت 17 هن نواة الجيل الذي سيضع كرة القدم النسائية المصرية في المنافسة مستقبلاً وحتى لو لم يكن موفقًا في مباراته المقبلة.

وأوضحت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الكرة النسائية في مصر تمر بمرحلة إعادة بناء بعد فترات لم يكن فيها النشاط مستقرًا ولا متواصلاً بالشكل الذي يضمن تطورها.

وتابعت الرفاعي أنها وجهت رسالة لوسائل الإعلام لدعم الكرة النسائية دون النظر إلى النتائج كون المنافسين يعملون بشكل متواصل منذ أكثر من 20 سنة.

واختتمت:" لدينا ثقة في بناتنا ونعمل وفق خطة للمستقبل ليصبح لدينا جيل من اللاعبات القادرات على المنافسة".