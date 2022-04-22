شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم يقترب من العودة للوداد المغربى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد اوناجم صانع ألعاب الزمالك من العودة لناديه الأصلى الوداد المغربى نهاية الموسم الجارى نظرا لعدم اقتناع المدير الفنى للفريق الأبيض البرتغالى جيسفالدوا فيريرا بقدرات اللاعب وعدم الإعتماد عليه خلال المباريات الأخيرة للفريق الامر الذى يعجل برحيل اللاعب فى الميركاتو الصيفى .

وقد فتح اللاعب قنوات الإتصال مع مسئولى ناديه السابق الذين رحبوا بعودته خاصة وأن لديه تجربة جيدة فى الموسم قبل الماضى عندما خاض موسما مع الوداد على سبيل الإعارة ونجح فى المشاركة بشكل أساسى ونال استحسان الجميع .

ويرغب أوناجم فى الرحيل المجانى عن الزمالك حتى يتثنى له التعاقد مع الوداد بشكل مباشر وهو ما سيمنحه الأفضلية فى الحصول على أكبر عائد مادى .

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، تسويق بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهورهم بمستوى أقل من المعروف عنهم لفترات طويلة، ولم يقدموا مستويات مميزة مع الزمالك خلال الموسمين الماضيين.

ولعل أبرز الأسماء التي ترغب إدارة الكرة في تسويقها هو عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق والذي فشل في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه، فضلا عن تألق الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، مما يعني انعدام فرص مشاركة عبد الله جمعة في المباريات تحت قيادة فيريرا.