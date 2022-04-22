القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في الثانية عشر منتصف الليلة على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين خاصة الأهلي الذي لم يستغل مباراة الذهاب في تحقيق فوز مطمئن قبل موقعة العودة بعدما اكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة بى ان سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على نقل حقوق دوري أبطال أفريقيا.

24 لقبا قاريا فى جعبة النادى الأهلى

وتوج الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.