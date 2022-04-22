شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من الدورى.. المصرى والمحلة وإنبى والمقاصة أكثر الفرق تعادلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوت أندية المصرى، إنبى،مصر المقاصة، وغزل المحلة على صدارة الفرق الأكثر تعادلا منذ انطلاق مسابقة الدورى العام بنسختها الحالية برصيد 7 مواجهات لكلا منهم.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 19 نقطة والمحلة في المركز التاسع بذات الرصيد من النقاط وإنبى في المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة والمقاصة في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وجاءت فرق الإسماعيلى،مصر المقاصة،المقاولون العرب،الجونة بقائمة الفرق الأكثر تعرضا للخسارة برصيد 7 مباريات.

وفشل فريق سيراميكا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة عشر على التوالي بالدورى العام، بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما مساء الأمس الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

ويعود آخر فوز حققه سيراميكا تحت قيادة مديره الفني هيثم شعبان بالدورى العام يوم 18 نوفمبر من العام المنقضى عندما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وبعدها دخل الفريق في دوامة التعادلات والهزيمة.

وخسر سيراميكا من فاركو بهدف نظيف في الجولة الخامسة وسقط بنفس النتيجة أمام الزمالك في الجولة السادسة وتعادل مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلهما في الجولة السابعة وتعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع الـ13، وخسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14، وأخيرا خسر من الطلائع بهدف نظيف.