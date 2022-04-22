شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراقب صانع ألعاب الرجاء المغربى فى لقاء الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب مسئولو الزمالك محمد زريدة صانع ألعاب الرجاء المغربى قبل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل ليكون بديلا لأشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى اقترب من الرحيل وبات على مقربة من توديع القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يضع مسئولو الزمالك أعينهم على اللاعب الليلة فى المواجهة المرتقبة بين الرجاء والأهلى التى ستقام باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والتى ستحدد المتأهل للدور قبل النهائى للبطولة .

وأصبحت أيام أشرف بن شرقى معدودة داخل الزمالك بعدما أدرك الجميع داخل مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع الفريق وأنه يسير بنفس خطوات فرجانى ساسى قبل رحيله للدورى القطرى على أن يشارك مع الفريق حتى اليوم الأخير فى عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .