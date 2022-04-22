شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الرجاء.. عبد القادر وشريف والشحات فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في الثانية عشر منتصف الليلة على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين خاصة الأهلي الذي لم يستغل مباراة الذهاب في تحقيق فوز مطمئن قبل موقعة العودة بعدما اكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات

ويتسلح فريق الرجاء بأن مباراة العودة تقام على ملعبه ووسط جماهيره، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري غفير يتجاوز الـ40 ألف مشجع، حيث يعول كثيرا على المؤازرة الجماهيرية لتحقيق هدفه المنشود في تخطي الأهلي وبلوغ نصف النهائي الإفريقي.