شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مدرب المنتخب الأولمبى الجديد بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعلان إسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الأولمبى فى المرحلة المقبلة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يعقد المجلس اجتماعه المقبل بعد إجازة العيد.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق توجيه الشكر لشوقى غريب المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى، إلا أنه لم يتم تعيين مدربا جديدا خلفا حتى الأن.

وكان أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة قد اعتذر عن تولى المهمة مفضلا العمل فى الأندية على المنتخبات فى هذه المرحلة .