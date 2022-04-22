شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (21).. عمرو سليم أيقونة التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الحادية والعشرون من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وفي اكتوبر من العام الماضي قرر الاتحاد الأفريقى للتايكوندو تعيين عمرو سليم نائبا لرئيس الاتحاد، فى ظل مساهماته الفعالة والإسهام بخبراته فى تطور الاتحاد الأفريقى، وتلقى سليم خطابا رسميا من ايدى ايزاكا رئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولى يخطره فيه ويهنئنه على المنصب الجديد.

عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للعبة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، واحد من المهمومين برفع اسم مصر عالياً في رياضة التايكوندو.

وكان عمرو سليم رئيس الاتحاد قد استطاع ان يقود التايكوندو لتحقيق انجاز غير مسبوق في تاريخ التايكوندو المصري بعدما حقق ميداليتان برونزيتان في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي بالإضافة لميدالية فضية في بارالمبياد طوكيو عن طريق محمد الزيات.