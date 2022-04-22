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الامارات | ونالدو ينشر صورة مولودته الجديدة ويشكر الجماهير على دعمهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر البرتغالي ، اليوم الجمعة، صورة لطفلته المولودة حديثا، بعد أيام من إعلانه وفاة طفله التوأم.

وحمل نجم مانشستر يونايتد ابنته الصغيرة، بينما ابتسم باقي أفراد عائلة رونالدو لالتقاط الصورة.

وظهرت الطفلة في الصورة التي نشرها رونالدو مع أفراد عائلته على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وأرفق رونالدو الصورة بتعليق جاء فيه: "وأخيرا في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا للبيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا".

وأضاف: "شعرنا بالحب، والاحترام الذي تحظى به عائلتنا بفضل تعليقاتكم المواسية".

وكان رونالدو، قد أعلن مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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