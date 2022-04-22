شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي على ملعبه قبل مواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، إقامة التدريبات الجماعية الأخيرة فى إطار استعداداته لملاقاة إنبي علي ملعبه الرئيسي بإستاد الإسماعيلية.

وكان مسئولي النادى الإسماعيلى قد استغلوا توقف مسابقة الدوري العام خلال الآونة الماضية فى علاج ملعب الفريق وإجراء إصلاحات شاملة أدت إلى نقل تدريبات الدراويش إلى ملعب أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

وبدأ الفريق تدريباته مساء الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة بعد أداء مباراتي ضد إيسترن كومباني بالدوري المحلي والمريخ البورسعيدي وديًا.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق إنبي على ملعبه مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة صحوته الأخيرة للعودة إلى مكانته الطبيعية بجدول بالمسابقة المحلية.