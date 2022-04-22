شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح أول مصرى فى التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 2018، بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويعد محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين قد اختارت النجم المصرى محمد صلاح فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى الإنجليزى لموسم 2018، والتى جاءت كالتالي، حراسة المرمى: دافيد دى خيا (مانشستر يونايتد)، كايل والكر - نيكولاس أوتاميندى ( مانشستر سيتي) – يان فيرتونخين ( توتنهام) – ماركوس ألونسو ( تشيلسي)، دى بروين – ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) – كريستيان إريسكن ( توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول) – هارى كين ( توتنهام) – سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي )

ومنذ ساعات محمد صلاح في معادلة سجله التهديفي في موسمين سابقين في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء الماضي ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين ببطولة البريميرليج للموسم الحالي 2021-2022.

واستطاع محمد صلاح في موسم 2018-2019 في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً بالمشاركة مع ساديو ماني زميله بالفريق لينضم الفرعون المصري الى قائمة اللاعبين الذين حصلوا على الجولدن بوت مرتين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفي المرة الثانية نجح محمد صلاح في تسجيل 22 هدفاً في الموسم الماضي بعدما احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين بفارق هدف وحيد.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة الثالث، ما وضع فريقه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الرسمي عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الحصول على تصويت أكثر من 79% من أصوات الجماهير.

واستطاع محمد صلاح في تحقيق العديد من الأرقام الخاصة به في الدوري الإنجليزي خاصة بعدما وصل تهديفياً الى الثلاثين في جميع المسابقات هذا الموسم، بالإضافة الى مساهمته بواقع هدف في كل مباراة من أصل 42 لقاء خاضهم.