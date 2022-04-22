شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في أقوى مواجهات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وكان المارد الاحمر قد تفوق ذهاباً بهدفين مقابل هدف بالقاهرة.

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربى

يخوض فريق الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في الثانية عشر منتصف الليلة على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين خاصة الأهلي الذي لم يستغل مباراة الذهاب في تحقيق فوز مطمئن قبل موقعة العودة بعدما اكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف.

تأجيل مبارتين للأهلى فى الدوري استعداداً للرجاء

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، التى كان مقرراً لهما يوما 12 و19 أبريل الجارى، بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى .

طريق الأهلى حال التأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.