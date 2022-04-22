شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تسويق عبد الله جمعة والمثلوثي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، تسويق بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهورهم بمستوى أقل من المعروف عنهم لفترات طويلة، ولم يقدموا مستويات مميزة مع الزمالك خلال الموسمين الماضيين.

ولعل ابرز الأسماء التي ترغب إدارة الكرة في تسويقها هو عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق والذي فشل في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه، فضلا عن تألق الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، مما يعني انعدام فرص مشاركة عبد الله جمعة في المباريات تحت قيادة فيريرا.

وتتجه النية لدي إدارة الكرة في الموافقة علي أي عرض رسمي يصل للنادي من اجل التعاقد مع عبد الله جمعة وتوفير مكان بالقائمة بالإضافة الي ضخ سيولة مالية في خزينة النادي.

فيما تدرس إدارة الكرة أيضا تسويق التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق والذي لم يقدم أي مستوى جيد مع الزمالك منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي، واصبح غير مرغوب فيه ويشارك فقط في المباريات لعدم وجود بديل بسبب كثرة إصابات حازم امام الظهير الأيمن الاخر في الزمالك.