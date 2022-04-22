شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة بلاى أوف نهائى كأس الطائرة بين الأهلى و الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، مواجهات بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .
ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.
وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.
ويلتقى الزمالك مع الأهلي على صالة حسن مصطفى فى 6 أكتوبر بنهائي البطولة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:-
-يوم الجمعة الموافق 22-4 الساعة 11 مساء.
- يوم السبت 23- 4 الساعة 11 مساء.
- يوم الأحد 24-4 الساعة 11 مساء.