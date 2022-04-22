شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة بلاى أوف نهائى كأس الطائرة بين الأهلى و الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، مواجهات بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.