شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. أحمد أبو مسلم ظهير أيسر بصبغة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق.

بداية أبو مسلم

ولد أحمد أبو مسلم في 25 يوليو 1981، ويعد واحدا من أبرز لاعبى الجبهة اليسرى في الكرة المصرية، وخاض تجارب ناجحة سواء فى مصر أو خارجها، نشأ منذ الصغر في القلعة الحمراء في قطاع الناشئين من سن 8 سنوات حتى 13 عاما، وكان يشغل مركز الظهير الأيسر، وغادر إلى مزارع دينا، وقاده تألقه ضمن صفوف فريق مزارع دينا، للعودة إلى النادي الأهلي عام 2001.

الدورى الفرنسى

وانتقل أحمد أبو مسلم من الأهلي إلى نادى ستراسبورج الفرنسي مقابل 250 ألف دولار عام 2006، ثم رحل إلى ليرس البلجيكي والإسماعيلي والإنتاج الحربي، وكان من أبرز اللاعبين فى الجيل الذهبى لمنتخب الشباب مواليد 1981 والمتوج ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

ولعب أحمد أبومسلم مع ناديى ستراسبورج وأجاكسيو، مشاركًا فى 16 مباراة في الدوري الفرنسي "الدرجة الأولى" و23 مباراة في الدرجة الثانية.

وعن مشواره الاحترافى، قال أبو مسلم في وقت سابق، "عدم استكمال احترافي في أوروبا حتى النهاية يرجع إلى أننى خضت هذه التجربة وأنا كبير السن عكس محمد صلاح والنني الذين احترفوا وهم صغار وتعاقدت مع نادى ستراسبورج الفرنسي عقب رحيلي من الأهلي، ولعبت لنادي اجاكسو الفرنسي ثم لعبت في أندية الإسماعيلي والإنتاج الحربي وسموحة ثم ليرس البلجيكي، وبعد ذلك قررت الاعتزال مع العلم أنني حصلت على لقب أفضل لاعب في فرنسا في أحد الأشهر وقت تواجدي هناك".