المصرى يخوض مرانه الرئيسى استعداداً لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الجمعة، فريق المصري البورسعيدي، مرانه الرئيسي بالمغرب، وذلك استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام مساء الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وكانت بعثة المصري قد غادرت القاهرة صباح أمس الخميس، متجهة إلى المغرب حيث قرر مجلس إدارة المصرى أن يكون على الطرابيلى أمين الصندوق، هو رئيس البعثة فى المغرب.

ويعود معين الشعبانى المدير الفنى للنادى المصرى إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى، وكان الشعبانى قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء فى مباراة الذهاب التى أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد فى آخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبى الكونغولى، ويعود الشعبانى لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

أعلن معين الشعبانى عن قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة نهضة بركان المغربى، في إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري بالمغرب، والتى شهدت عودة أحمد الشيخ.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، زياد فرج، محمد شحاتة، أسامة الجزار.

فيما تم استبعاد عمرو موسى وألياس الجلاصي عقب تعرضهما للطرد في المباراة الماضية والتي فاز بها المصري بهدفين مقابل هدف.