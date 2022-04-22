شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. موسيماني يوزع "شنط رمضان" على أهالى إسطبل عنتر قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

شارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في أعمال الخير بتوزيع "شنط رمضان" على أهالي منطقة إسطبل عنتر، قبل مواجهة الأهلى والرجاء في إياب ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيمانى على التقاط الصور مع أهالي المنطقة والأطفال الذين احتشدوا لالتقاط الصور التذكارية مع مدرب الأهلي، ووجه رسالة إلى الجماهير الحمراء التي حرصت على دعمه في مباراة فريقه الأخيرة ضد الرجاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف، بعد نشر فيديو للجماهير وهي تهتف باسمه بعد نزوله أرض الملعب: "أحبكم أيضًا يا رفاق، الدعم الذي تقدمونه دائمًا هو لاعب إضافي على أرض الملعب، إن شاء الله الأهلي سيقاتل في المغرب".