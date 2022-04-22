شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجزيرة و الزمالك مع الاتحاد بنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال ، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى بنظام BEST OF 5 .

وصعد للدور نصف النهائى كل من الأهلى و الزمالك والاتحاد السكندرى بالإضافة إلى الجزيرة ، بعد الفوز على منافسيهم فى الدور ربع النهائى من البطولة.

ويلتقى اليوم الأهلى مع الجزيرة و الزمالك مع الاتحاد السكندرى ، فى الجولة الاولى من نصف نهائى البطولة ، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك فى التاسعة مساء ، بينما مباراة الأهلى فى الحادية عشرة مساءً، وذلك بعد تعديل الموعد حيث كان من المقرر أن تقام المباراة الأولى في الثامنة و النصف بدلا من التاسعة .

تقام جميع المباريات فى صالة برج العرب بالاسكندرية، دون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.