شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الهوكى.. تنظيم ضربات القلب و تقوية الأنسجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى التنس والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1- تنظيم ضربات القلب .

2- الحفاظ على وزن صحى .

3- تحسين التمرير و التوازن .

4- تقوية الأنسجة .

5-تخفيف مشاعر الإكتئاب .

6- زيادة كتلة العضلات .

7- تحسين المزاج .