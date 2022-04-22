شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء ينقذ المصري بعد أزمة ملعب التدريب قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، ورئيس البعثة المتواجدة حاليا بالمغرب، أنه تواصل مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي لاستضافة تدريبات الفريق البورسعيدي اليوم وغدا، وأبدى مسؤولي الرجاء ترحيبا وتعاونا كبيرا في الأمر.

وأضاف الطرابيلي في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من انشغال الرجاء بمباراته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن النادي المغربي رحب باستضافة تدريبات المصري على أحد ملاعبه الفرعية.

وأوضح رئيس بعثة المصري، أن مسؤولي نهضة بركان لم يسمحوا لمحمود جابر إداري المصري والذي سبق البعثة لاختيار الملعب وفندق الإقامة، بمعاينة كافة التفاصيل في ملعب التدريب، قبل أن يتم الاستقرار عليه لاستضافة التدريبات.

وأدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل أولى تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا لمباراته بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها مساء بعد غد الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وتعرض الفريق لموقف صعب بعدما انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل مباراة بعد غدٍ الأحد.