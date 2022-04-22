شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. الزمالك بطل الأفروأسيوية بهدفين في فوروكاوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الزمالك العديد من البطولات علي مدار تاريخه، ولكن تظل البطولات الدولية والقارية هي صاحبة المذاق الأهم لدي جمهور الزمالك، وبطولة اليوم هي كأس الأفروأسيوية والتي كانت تقام حتي مطلع الألفية الحالية، والتي حصل الزمالك علي لقبها مرتين موسم 88 و97.

لقب 88 يعتبر من أهم ألقاب الزمالك بعدما قاد عفت نصار وجمال عبد الحميد ، الفريق للفوز على فوروكاوا اليابانى والتتويج بلقب كأس الأفروآسيوية للمرة الأولى على حساب بطل آسيا فوروكاوا اليابانى بنتيجة 2- صفر.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، إبراهيم يوسف "كابتن الفريق"، أيمن يونس، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، رضا عبدالعال، عفت نصار، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

الهدفان فى الشوط الثانى سجلهما عفت نصار فى الدقيقة 47 ثم جمال عبد الحميد من ضربة رأس بارعة في الدقيقة 60.

أقيم النهائى من مباراة واحدة بناء على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك فى بادرة طيبه منهم.

و يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.