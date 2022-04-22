شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل الكونغو بعد رحلة سفر 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادى بيراميدز إلى مدينة لوبومباشى فى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبى فى إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبى فى الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد مازيمبى فى مدينة لوبومباشى بالكونغو فى إياب الدور ربع النهائى، بعد انتهاء نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وخاض الفريق مرانا قويا قبيل سفره على ملعب الدفاع الجوى، اشتمل على العديد من الوحدات البدنية والفنية والخططية، التى يعتمد عليها الفريق فى مواجهته مع الفريق الكونغولي.

واستغرقت رحلة الفريق نحو لوبومباشى قرابة 7 ساعات على متن الطائرة الخاصة التى وفرتها إدارة النادى لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة، فى ظل حساسية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لتأمين بطاقة العبور للدور نصف النهائى من البطولة القارية.