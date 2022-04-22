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رونالد يحتفل بجورجينا وابنتهما في منزل الأسرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل النجم البرتغالي لاعب نادي مانشستر يونايتد، يوم الخميس، بوصول مولودتهم الجديدة إلى منزل الأسرة.

كتب رونالدو، عبر حسابه بـ "فيسبوك": "ليس هناك أجمل من المنزل.. جيو وطفلتنا الصغيرة معًا أخيرًا معنا. نريد أن نشكر الجميع على كل الكلمات واللفتات الرقيقة. دعمكم مهم جدًا وشعرنا جميعًا بالحب والاحترام اللذين تكنونه لعائلتنا. الآن حان الوقت لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم".

والاثنين، أعلن رونالدو على "تويتر" وفاة مولوده الذكر ومولد توأمته.

وكتب: "ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر". مشيرًا إلى ولادة ابنته. وقال: "ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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