رونالد يحتفل بجورجينا وابنتهما في منزل الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي لاعب نادي مانشستر يونايتد، يوم الخميس، بوصول مولودتهم الجديدة إلى منزل الأسرة.

كتب رونالدو، عبر حسابه بـ "فيسبوك": "ليس هناك أجمل من المنزل.. جيو وطفلتنا الصغيرة معًا أخيرًا معنا. نريد أن نشكر الجميع على كل الكلمات واللفتات الرقيقة. دعمكم مهم جدًا وشعرنا جميعًا بالحب والاحترام اللذين تكنونه لعائلتنا. الآن حان الوقت لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم".

والاثنين، أعلن رونالدو على "تويتر" وفاة مولوده الذكر ومولد توأمته.

وكتب: "ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر". مشيرًا إلى ولادة ابنته. وقال: "ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".