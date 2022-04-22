ملف الخميس.. كيف يُفكر موسيماني لمباراة الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض خلال السطور التالية أبرز أحداث يوم أمس الخميس:

الأهلي يواجه الرجاء في معركة الثأر المزدوج

مرتضى: سنحجز على ممتلكات "كهربا" إذا لم يدفع 45 مليون جنيه للزمالك

أمير مرتضى: لن أتحدث عن الصفقات الجديدة.. وهذا موقف بن شرقي

كيف يفكر موسيماني للمواجهة المرتقبة مع الرجاء؟

الرجاء يفقد لاعبه أمام الأهلي ويتأكد من جاهزية ثلاثي آخر

الخليج 365 يكشف حقيقة منع "الأهلي" من التدرب على ملعب مباراة "الرجاء"

رونالدو: مرحبا بجورجينا من جديد

خبرات الأهلي vs جمهور الرجاء.. من ينتصر في صراع منتصف الليل؟

الخليج 365 يكشف حقيقة منع "الأهلي" من التدرب على ملعب مباراة "الرجاء"

مرتضى منصور: أودعنا 16 مليون جنيه في حسابات لاعبي الزمالك

أحمد مرتضى يعد جماهير الزمالك بتحقيق مزيد من البطولات

أحمد كشري لمصراوي: 3 أسباب وراء اعتذاري عن عدم تدريب أحد الأندية المغربية

باقة ورد.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

وصول الإسباني دانيال جوردو لتدريب "يد الأهلي"

"بدور على حقي".. وكيل الشناوي يكشف تفاصيل الحجز على ممتلكات حارس الأهلي وبيعها في المزاد